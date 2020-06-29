AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı (2) GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİDİYARBAKIR'ın Bismil AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, dün gece 2 kişi tarafından düzenlenen molotofkokteyli saldırının ardından gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

GÖZALTI SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

DİYARBAKIR'ın Bismil AK Parti İlçe Başkanlığı binasına, dün gece 2 kişi tarafından düzenlenen molotofkokteyli saldırının ardından gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, AK Parti Bismil İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atılması ve binanın dış yüzeyinin zarar görmesi üzerine, olayın faili ya da faillerinin tespiti için çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan çalışmalarda, olayı bizzat gerçekleştirenler ile onlara yardım eden ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, şüpheliler tarafından kullanılan metruk bir binada yapılan aramada ise kullanıma hazır durumda 8 molotofkokteyli ele geçirildiği bildirildi.

Kaynak: DHA