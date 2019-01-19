AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti bir dünya partisidir. Meselemiz sadece içimizden birilerinin belediye başkanı seçilmesi değil, meselimiz güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşe devam edip edememe meselesidir." dedi.

Kurtulmuş, Yeni Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünü yeniden açacak bir seçime gidildiğini belirterek, bu yolda çalışacaklara başarı diledi.

AK Parti'nin millete hizmet yolunda ilerlediğini anlatan Kurtulmuş, dertlerinin halkın duasını, Hakk'ın rızasını kazanmak olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, AK Parti'nin milli ve yerli bir parti olduğuna değinerek, "Kökü mazidedir. AK Parti medeniyet değerlerimize, kültürümüze, inançlarımıza bağlı bir partidir. AK Parti'nin kökü dışarıda değildir. Başkalarından emir, talimat almaz. Kültürde, sanatta, sanayide, üretimde, teknolojide millilikten yanadır, siyasette millilikten yanadır. Onun için 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız 'İnin meydanlara' dediği vakit, bu millet hiç tereddüt etmeden kendi geleceğine, istikbaline ve istiklaline sahip çıktı." diye konuştu.

Türkiye'de reformların altında AK Parti'nin imzası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, siyasi yasakların AK Parti döneminde son bulduğuna işaret etti.

Kurtulmuş, AK Parti'nin en büyük reformunun Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne geçilmesi olduğunu belirterek, "Geçmişte millet 'bidon kafalı' şeklinde aşağılandı, cumhurbaşkanı seçmeye layık görülmedi. Kapalı kapılar ardından Türkiye'yi yönettiğini iddia eden bir avuç azınlık, kimin cumhurbaşkanı olacağına karar verirdi. 2007 yılında büyük bir kriz ortaya çıktı. Onun sonunda, kötü komşu milleti ev sahibi yaptı. Millet, cumhurbaşkanını seçmeye karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

"AK Parti kalkınmayı tüm Türkiye'ye yaydı"

Muhalefetin siyasi vaatlerinde eskiye dönüş olduğunu anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Millet onlara, 'Eskiye rağbet olsa bit pazarına yağmur, nur yağardı' dedi. Şunu çok söylüyorum, CHP'liler kızabilir, kızsınlar. Bu millet cumhurbaşkanını seçtiği sürece milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, milletin camisi, mescidiyle ilgisi olmayan, milletin tarihi kökleriyle irtibatı olmayan, milletin düğününde horon oynamayan, milletin ağıtlarında ağıt yakmayan, velhasıl millet gibi olmayan, millet gibi düşünmeyen hiç kimse ama hiç kimse cumhurbaşkanı olamayacaktır."

Kurtulmuş, AK Parti'nin kalkınmacı bir parti olduğuna değinerek, denizin üzerine yapılan Ordu-Giresun Havalimanı benzerini Rize-Artvin Havalimanı olarak yaptıklarını belirtti.

AK Parti'nin kalkınmayı tüm Türkiye'ye yaydığını vurgulayan Kurtulmuş, "AK Parti bir Türkiye partisidir. AK Parti bir bölgenin partisi değildir. Seçim akşamları haritayı boyuyorlar ya, 'şurası bu renk, şurası şu renk'... AK Parti Siirt, Diyarbakır teşkilatı da bugün Rize'deki gibi toplantı yapıyor. Biz doğunun ya da batının, kuzeyin ya da güneyin değil, bütün Türkiye'nin partisiyiz. 780 bin kilometrekarede kim varsa herkes bu hareketin içindedir." dedi.

"Bölgenin daha fazla bölünmesine asla rıza göstermeyeceğiz"

Kurtulmuş, AK Parti'nin dünya mazlumlarının partisi olduğuna, Arakan'da sadece Türkiye'nin bulunduğuna, mazlum milletlerin temsilcisinin Türkiye olduğuna vurgu yaparak, "AK Parti bir dünya partisidir. Meselemiz sadece içimizden birilerinin belediye başkanı seçilmesi değil, meselimiz güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşe devam edip edememe meselesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini bildiren Kurtulmuş, "Türkiye'nin etrafındaki oyunları görüyorsunuz. Türkiye güçlü olmak zorundadır. Sadece kendi milli birlik ve bekası için değil, bütün bölgenin hakkını, hukukunu sağlamak için bunu yapmak zorundadır." ifadesini kullandı.

Suriye'de yaşananları matruşkaya benzeten Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyun içinde oyun, oyun içinde oyun. Onun oyunu, bunun oyunu. Oyun nedir? Bu coğrafyayı lime lime etmek. Birbirleri ile sınırlarını ayırdıkları insanların arasına kalıcı fitneleri sokmaktır. Onun için DEAŞ'a destek verirler mi? Verirler. Bir ara bakın DEAŞ'ın 80 bine yakın militanı oldu. Allah aşkına 80 bin insanı izci kampına götürmek için toplasanız bir araya getiremezsiniz. Kim bir araya getirdi? Eline kim ya da kimler silah verdi? Bunları Orta Doğu coğrafyası içerisine bir virüs gibi kim yerleştirdi? PYD dediğiniz kimdir? PKK dediğiniz kimdir? Bunları kim silahlandırdı? Niçin Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşturmaya çalışıyorlar? Hiç şüpheniz olmasın, Türkiye olarak oyunun farkındayız. Oyunun ne olduğunu biliyoruz. Bu oyuna daha fazla müsaade etmeyeceğiz. Bölgenin daha fazla bölünmesine asla rıza göstermeyeceğiz. PKK, PYD, DEAŞ, kim olursa olsun, sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından AK Parti'nin Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin ile 11 ilçe ve 6 belde belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı.

Kaynak: AA