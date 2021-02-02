AK Parti Bingöl Milletvekili Berdibek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
02.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:58
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berbibek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berbibek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Berdibek, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bugün vücut kırgınlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti.
Yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Berdibek, "Genel durumum iyi olup, hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi hastanede geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, cümlenizi Rabbime emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş