AK Parti Bingöl Milletvekili Berdibek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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AK Parti Bingöl Milletvekili Berdibek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

02.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:58
AK Parti Bingöl Milletvekili Berdibek'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berbibek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berbibek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Berdibek, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bugün vücut kırgınlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Yapılan tetkikler sonucunda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Berdibek, "Genel durumum iyi olup, hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi hastanede geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, cümlenizi Rabbime emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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