AK Parti Binasında Korkutan Yangın

AK Parti Van İl Başkanlığı binasının teras katında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında il başkanlığı binasında asansör tamiri nedeniyle ufak çapta yangın çıktı. Binanın teras katında dumanlar yükselirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, ufak çapta maddi hasar oluştu.



Twitter hesabında açıklama yapan AK Parti Van İl Başkanı Av. Zahir Soğanda, "İl binamızda asansör tamiri esnasında çıkan kıvılcımdan kaynaklanan küçük çaplı yangında maddi hasar meydana gelmiştir" dedi. - VAN