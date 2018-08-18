AK Parti 6. Olağan Kongresi Öncesi AK Parti Binasına Çirkin Saldırı!

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi.

GECE SAATLERİNDE AK PARTİ BİNASININ CAMLARINI KIRDILAR

Olay, gecenin ilerleyen saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanlığı binasının camlarını taşlarla kırdı.

MHP ESKİ İLÇE BAŞKANININ İŞ YERİ CAMI DA KIRILDI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski ilçe başkanı Hakan Altuğ'un da iş yerinin camları kırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"SALDIRIYI YAPANLARIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANMASINI İSTİYORUZ"

AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Bünyamin Yiğit konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Gece saatlerinde parti binamıza kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Bu saldırılar bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Aksine partililer olarak birbirimize daha çok kenetlenmemizi sağlayacaktır" dedi.