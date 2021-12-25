AK Parti binası önüne zaman ayarlı bomba bırakan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti binası önüne zaman ayarlı bomba bırakan şüpheli yakalandı

AK Parti binası önüne zaman ayarlı bomba bırakan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki AK Parti binasının önüne zaman ayarlı ve parça tesirli bomba bırakan şahıs yakalandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki AK Parti binasının önüne zaman ayarlı ve parça tesirli bomba bırakan şahıs yakalandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesindeki AK Parti binasının önüne bırakılan ve bomba uzmanlarınca imha edilen karton kolinin içindeki düzeneğin, zaman ayarlı ve parça tesirli bomba olduğu ortaya çıkmıştı. İncelenen güvenlik kameralarından eşkal bilgilerine ulaşılan ve robot resmi çizilen şüpheli M.A, Zeytinburnu'nda yakalandı. M.A emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İSTANBUL

Kan donduran olay! İstanbul'da öldürdüğü kişinin cesedini Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı

Kan donduran olay! İstanbul'da öldürdüğü kişinin cesedini Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı

 39 kişiyi dolandırılan sevgililerin davasında mütalaa

39 kişiyi dolandırılan sevgililerin davasında mütalaa

 4. kattan düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada

4. kattan düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title