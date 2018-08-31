AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Görevine Getirildi
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı görevine getirildi.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı görevine getirildi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya'nın yerine AK Parti Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki getirildi. Özhaseki'nin 7 adet başkan yardımcısı görevinin birine ise; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı oldu. Yağcı, Ege gölgesinden Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı görevini yürütecek. Öte yandan Yağcı, Bilecik bölgesinden sorumlu olacak. - BİLECİK