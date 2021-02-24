AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı "Akif'i Anla Asım'ı Yaşa Çocuk Şiirleri Yarışması" başlattıklarını bildirdi

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Akif'i Anla Asım'ı Yaşa Çocuk Şiirleri Yarışması" başlattıklarını belirterek, "Ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak olan çocuklarımızın ruhlarında ve kalplerinde yeis mayası ebediyen yer bulamasın, çocuklarımız kahraman ve kurtarıcı bir...

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Akif'i Anla Asım'ı Yaşa Çocuk Şiirleri Yarışması" başlattıklarını belirterek, "Ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak olan çocuklarımızın ruhlarında ve kalplerinde yeis mayası ebediyen yer bulamasın, çocuklarımız kahraman ve kurtarıcı bir nesil olarak Asım'ın farkına varsın, Akif'e vefa göstersin diye çalışıyoruz." dedi.

Yağcı, Meclis'te, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın yanı sıra hayvancılık bilgisi ve sevgisiyle son günlerde sosyal medyada gündemde yer alan "küçük çoban" Havranlı Şevki Savran ile basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet'in müjdecilerine bir saygı duruşu olarak 15 Mayıs 2019'da "Yüzyıllık Vefa, Yüzyıllık Farkındalık" projesini başlattıklarını hatırlatan Yağcı, projenin, en anlamlı halkası olacağına inandığını dile getirdiği Akif'i Anla Asım'ı Yaşa Çocuk Şiirleri Yarışması'nın detaylarını paylaştı.

İstiklal Marşı Yılı ilan edilen 2021'in, aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'u Anma Yılı olacağına işaret eden Yağcı, Mehmet Akif Ersoy'un, milleti için yaptıklarını yeterli bulmayıp kendince sessiz hayatının sonucu olarak, hatırlanmama endişesiyle seslendiği, "Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, günler şu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma. Sessiz yaşadım, kim beni, nereden bilecektir." dizelerini okudu.

Yağcı, 100 yıl önce Milli Mücadele'yi verenlere, "Arayanınız da var. Soranınız da var." diyebilmek için Akif'i Anla Asım'ı Yaşa Çocuk Şiirleri Yarışması ile cevap vermek istediklerini belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un, "bu milletin çocuklarına sade güzel şiirler yazmak" hayalini, kendisini sevenler olarak vazife ittihaz ettiklerini ifade eden Yağcı, bu hayali, düzenleyecekleri yarışmayla gerçeğe dönüştüreceklerini bildirdi.

Yarışmayı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ve "küçük çoban" Havranlı Şevki Savran ile Meclis'ten başlattıklarını bildiren Yağcı, şöyle konuştu:

"Yarışmamız, Türkiye Kent Konseyleri Birliğine dönem başkanlığı yapan Balıkesir Kent Konseyimizin öncülüğünde, yerel demokrasiyi öğrenmeye ilk adımın atıldığı çocuk meclisleri eliyle bir Türkiye projesi olacak. Türkiye Kent Konseyleri Birliğine üye kent konseylerimizin çocuk meclisleri ve bulundukları şehirlerdeki üniversitelerin iş birliğiyle proje başlamış olacak. Ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak olan çocuklarımızın ruhlarında ve kalplerinde yeis mayası ebediyen yer bulamasın, çocuklarımız kahraman ve kurtarıcı bir nesil olarak Asım'ın farkına varsın, Akif'e vefa göstersin diye çalışıyoruz."

Yağcı, projenin hayata geçmesinde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Sivas Kongresi'ne üniversite gençliğini temsilen katılan 18 yaşındaki Tıbbiyeli Hikmet'i hatırlatan Yağcı şunları kaydetti:

"Sizleri, 14 Mart 1919'da öğrencisi olduğu Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin iki kulesi arasına büyük bir Türk Bayrağı asarak, üniversite gençliğinin Milli Mücadele'deki öncüsü olan Tıbbiyeli Hikmet ile tanıştırmak istiyorum. Bu cesur davranışı gerçekleştirdiği 14 Mart'ı doğum günü kabul ediyorum. Doğum gününü, 100 yıl önce kendi üzerlerinde tifüs aşısı deneyecek kadar fedakar olan bu gencin şahsında, Kovid-19'a karşı mücadele eden tüm meslektaşlarıyla kutlamayı bir borç biliyorum."

"Küçük çoban" Havranlı Şevki Savran Mecliste

Daha sonra konuşan "küçük çoban" Havranlı Şevki Savran, "Böyle bir şey olacağını, buraya kadar geleceğimi düşünmüyordum. Daha dün tarlalarda, meralarda koyun yayarken bugün Ankara'ya, Meclise geldik. Farklı bir duygu oluyor. Anlatılmaz, yaşanır." dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Savran'ın, "PUBG'yi, telefonu bıraksınlar. Hayvancılığa başlasınlar, toprağa baksınlar." demesi tebessüm ettiren anlar yaşattı.

Savran ayrıca tüm arkadaşlarını, şiir yarışmasına davet etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yağcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ile Şevki Savran, toplantının ardından üzerinde "Üniversite Gençliğinin Milli Mücadele'deki Öncüsü, Balıkesir Liseli Tıbbiyeli Hikmet 120. Yaşında" yazılı doğum günü pastasını kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu