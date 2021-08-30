AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderdi
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderdi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı etkili yağışların ardından sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı etkili yağışların ardından sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderdi.

Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından yardım tırı hazırlandı. İçinde temel ihtiyaç malzemelerinin dolu olduğu yardım tırı sel afetinden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere afet bölgesine gönderildi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım düzenledikleri yardım kampanyasıyla ilgili her zorlukta daima milletinin yanlarında olduklarını belirtti. Başkan Yıldırım, "Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların günlük ihtiyaçlarına yönelik malzemeler taşıyan yardım tırımız yola çıktı. Bu yardım tırının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu görünmez felaket nedeniyle büyük zarar gören Kastamonu'daki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afette yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - BİLECİK

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Kastamonu'ya yardım tırı gönderdi - Haberler
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