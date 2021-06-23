AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Kızılcahamam kampını değerlendirdi
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Kızılcahamam kampını değerlendirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Kızılcahamam kampını değerlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, partisinin Ankara Kızılcahaman'da düzenlediği İl Başkanları Çalışma Kampı'nı değerlendirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, partisinin Ankara Kızılcahaman'da düzenlediği İl Başkanları Çalışma Kampı'nı değerlendirdi.

Yıldırım, AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yardımcıları ve il koordinatörlerinin katılımıyla üç gün süren kampta, partiyi 2023 seçimlerine götürecek yeni yol haritası şekillendiğini anlattı. İl Başkanı Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2023 vizyonu ve hedeflerine ulaşmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca düzenlenen İl Başkanları Çalışma Kampı için Kızılcahamam'da 3 gün kamp yaptık. Yapacak olduğumuz çalışmaların plan ve programını netleştirdik. Bölgemize fayda sağlayabilecek projelerin geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bilecik'te AK Parti olarak hem sahada çalışacağız, hem de şehrimizi ileriye taşıyacak projeleri yakinen takip edip bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Heyecanımız yüksek, hedeflerimiz her daim yüksek. İlk günkü aşkla AK Parti'miz için durmadan çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Kızılcahamam kampını değerlendirdi
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Kızılcahamam kampını değerlendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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