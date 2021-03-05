AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, genişletilmiş il başkanları toplantını değerlendirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, partisinin genişletilmiş il başkanları toplantını değerlendirerek, "Türkiye kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşacak" dedi.

Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı dün telekonferans sistemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, il gençlik ve kadın kolları başkanları ve İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz katıldı. Yapılan toplantıyı değerlendiren İl Başkanı Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıda salı günü İnsan Hakları Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaşacağını söyledi. Önümüzdeki hafta da ekonomik reform paketi de açıklanacak. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kimseden katkı gelmese bile biz kendi hazırlıklarımızı yapacağını söyledi. İnşallah Türkiye kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı