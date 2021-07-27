AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan aşı çağrısı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Aşısızlar hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığından ve hayatından sorumlu lütfen aşı olun" çağrısı yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Aşısızlar hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığından ve hayatından sorumlu lütfen aşı olun" çağrısı yaptı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ile birlikte Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümünü ziyaret etti. Burada aşının önemine değinen İl Başkanı Yıldırım, 18 yaş üstü nüfusta olup henüz hiç aşı olmayanların sayısının 23 milyona yakın olduğunu söyledi. Aşısızların bu yüksek oranı, vakaların yeniden artışa geçmesinde de etken olarak görüldüğünü anlatan Yıldırım, "Bu nedenle vatandaşı aşıya çağırıyoruz. Aşı ve tedbirlerle sağlanacak toplumsal bağışıklığın aksi, kısır döngüdür. Salgını bitirmek için tedbirlere uyun, aşınızı olun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı