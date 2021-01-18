AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım görevi devraldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, görevi Fikret Karabıyık'tan devraldı.

AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen törende konuşan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, bayrağı Serkan Yıldırım'ın devraldığını belirtti.

Hep birlikte çalışacaklarını kaydeden Yağcı, şöyle devam etti:

"Bu davada memleketimize ve şehrimize hizmet yolunda el ele, gönül gönüle sen, ben ve o demeden biz anlayışı içerisinde ötekileştirmeden devam ettirmek hepimizin sorumluluğunda. Serkan Bey bundan sonra Şeyh Edebali'nin öğütlerinde de belirttiği gibi, bey olarak, kucaklamak, gayretlendirmek, şevklendirmek ona ait. Bundan sonra partimizin ve şehrimizin hizmet sancağını ele alarak inşallah hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz."

Serkan Yıldırım ise partide farklı görevler aldığını kaydetti.

Yaklaşık 20 yıl AK Parti'ye hizmet ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Görevi teslim aldıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız çünkü 2023 ne kadar uzun bir süre gibi görülse de çok kısa bir zamanımız var. Sahada olan ve dinleyen bir ekip olacağız. Hedefimiz, 2023 yolunda Cumhurbaşkanımıza destek olmak, ülkemizi ve Bilecik'imizi en güzel noktalara taşımaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fikret Karabıyık, görevi devrettiği yeni İl Başkanı Serkan Yıldırım'a üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu tablo hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş