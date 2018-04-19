AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'tan Seçim Açıklaması

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği erken genel seçimine ilişkin, "Tüm dünyanın gözü yapılacak olan bu seçimde olacak ve demokrasimize ve milletimizin özgür düşüncesine her türlü müdahaleyi gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Fakat aziz milletimiz, demokrasisine ve sandığına sahip çıkarak büyük bir katılımla dünyaya gereken cevabı verecektir." dedi.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran 2018 günü yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin ülkeye ve millete hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Türkiye'nin son zamanlarda hiç olmadığı kadar tehdit ile karşı karşıya getirildiğini ve bu tehditlerin siyasi

iradenin milletinden aldığı güçle başarısız kılındığını ifade eden Karabıyık, şunları kaydetti:

"Türkiye eski dönemlerde yapılan

hataları artık tekrarlamamaktadır. Terörle, ekonomiyle, dövizle baskı altına alınmaya çalışılan ülkemizi baktılar ki eskisi gibi maşa olarak kullanılamıyor, topyekun, her alandan kuşatmaya kalkıştılar.

Türkiye'nin iç ve dış birçok meselesi, üstesinden gelinmesi gereken birçok meşguliyeti vardır. Bunun

için erken seçim kararı alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız 2 yıl daha süresi varken Türk milleti adına, ülkemiz adına büyük bir fedakarlıkla erken seçime gitme kararı alarak 16 Nisan'da yine milletimizin istediği sisteme geçişin önünü

açmıştır. İnanıyorum ki milletimiz 16 Nisan'da verdiği kararın arkasında duracaktır ve

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesini sağlayacak iradeyi ortaya koyacaktır.



24 Haziran seçimleri ülkemiz için son derece önemli süreç olacaktır. Tüm dünyanın gözü yapılacak

olan bu seçimde olacak ve demokrasimize ve milletimizin özgür düşüncesine her türlü müdahaleyi

gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Fakat aziz milletimiz, demokrasisine ve sandığına sahip çıkarak

büyük bir katılımla dünyaya gereken cevabı verecektir.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerimizin tekrar hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimize

ve milletimize selam ve saygılarımı sunuyorum.

Şimdi söz milletimizin."