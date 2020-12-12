AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'ın acı günü
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'ın acı günü

12.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:07
AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'ın acı günü

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ın kayınvalidesi Birsen Kurtbal hayatını kaybetti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ın kayınvalidesi Birsen Kurtbal hayatını kaybetti.

Bilecik Küçük Sanayi esnafı Mehmet Kurtbal'ın eşi, Neslişah Karabıyık ve Aslı Zeybek'in anneleri, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ın kayınvalidesi Birsen Kurtbal hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gördüğü bir hastalığa yenik düşen merhume Birsen Kurtbal'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Ertuğrul Gazi Mahallesi İmam Hatip Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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