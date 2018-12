AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can oldu. Peki, AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı olan Nihat Can kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Nihat Can hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN NİHAT CAN KİMDİR?

Nihat Can, 27 Aralık 1965'te Bilecik'te dünyaya geldi. 1987-1997 yılları arasında özel sektörde 10 yıl yöneticilik yaptı. 1999 yılında Bilecik Belediyesi'nde kamu görevine başlayan Can, 2004-2014 yılları aralığında 10 yıl boyunca Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevindeydi. 2009 yılından sonra Bilecik ilinde kurulmamış olan sivil toplum örgütlerinin kurulmasında önderlik etti.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Meclis üyeliğine seçildi.Ardından 2014 yılında Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. 2018 yılında Bilecik Belediyesi Bilecik Kayı Gıda Temizlik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. 2014 yılından beri Marmara Belediyeler Birliği Meclis üyesi görevini sürdüren Nihat Can, 2005 Bilecik Belediye Spor Kulübünde görev aldı. 4 Mayıs 2018 tarihinde Bilecik Belediyesi Meclis toplantısında Bilecik Belediye Başkanlığı görevine seçilen Nihat Can, evli ve 2 çocuk babasıdır. Nihat Can, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı oldu.