AK Parti Bigadiç 6. Olağan İlçe Kongresi
AK Parti Bigadiç 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, tek aday olan mevcut ilçe başkanı Neşet Akbıyık, yeniden AK Parti Bigadiç İlçe Başkanlığına seçildi.
AK Parti Bigadiç 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, tek aday olan mevcut ilçe başkanı Neşet Akbıyık, yeniden AK Parti Bigadiç İlçe Başkanlığına seçildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bigadiç Belediye Düğün Salonu'ndaki kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AK Parti'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.
Yalnız Türkiye'nin değil, bütün İslam aleminin de AK Parti'ye ihtiyacı olduğunu belirten Uğur, "Kongre sürecinden sonrada 2019'da yapılacak seçimler çok önemli. Bu seçimlerden başarıyla çıktığımızda, AK Parti olarak liderimiz ve kurucumuz Recep Tayyip Erdoğan ile yolumuza başarıyla devam edeceğimize inanıyorum." dedi.
Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan da "Türkiye'nin birliği ve bütünlüğü, AK Parti'nin birliği ve bütünlüğünden geçiyor. AK Parti kadroları ne kadar birbirlerine ve ilkelerine sarılırsa ülkemiz, dimdik ebediyete kadar gidecektir." diye konuştu.
Kongreye tek aday olarak giren mevcut İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, tekrar AK Parti Bigadiç İlçe Başkanlığına seçildi.