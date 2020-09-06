AK Parti Beyşehir ve Hüyük İlçe Kongreleri yapıldı
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AK Parti Beyşehir ve Hüyük İlçe Kongreleri yapıldı

AK Parti Konya Teşkilatlarında ilçe kongreleri devam ediyor.

AK Parti Beyşehir ve Hüyük İlçe Kongreleri yapıldı
06.09.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.09.2020 13:12

AK Parti Konya Teşkilatlarında ilçe kongreleri devam ediyor. 7. Olağan Kongre Süreci kapsamında Beyşehir ve Hüyük İlçe Kongreleri gerçekleştirilirken, kongreler sonucunda Beyşehir'de Recep Elkin, Hüyük'te ise Muammer Karaaslan yeninden ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Konya'da ilçe kongrelerine Beyşehir ve Hüyük ile devam edildi. 7. Olağan Beyşehir ve Hüyük İlçe Kongrelerine; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekili Gülay Samancı, İl Başkan Yardımcıları, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, İlçe ve Bölge Koordinatörleri ile teşkilat mensupları katıldı.

Konya teşkilatlarının AK Parti'nin kuruluşundan itibaren çalışmaları ve başarıları ile örnek olduğuna değinen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Konyalı hemşehrilerimizin desteği ile AK Parti Konya'da her zaman büyük başarılara imza attı. Bu noktada tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bizler de istikametten sapmadan bizden sonraki nesillere daha güçlü bir ülke bırakabilmek için gayret ediyoruz. Bugün bizler nöbetteyiz. Gün gelecek bizden sonra gelecek arkadaşlarımızla bu kutlu yürüyüş devam edecek. Partimizin kuruşundan bugüne tüm kademelerde görev yapmış dava arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

AK Parti'nin bir dava hareketi olduğuna değinen AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da, "AK Parti'de görevler gelip geçicidir. Kalıcı olan davadır. Partimizde bugüne kadar görev almış tüm ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. Korona virüs salgını sebebiyle tedbirlerin sıkı tutulduğu kongrelerde Beyşehir'de Recep Elkin, Hüyük'te ise Muammer Karaaslan yeninden ilçe başkanlığına seçildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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