AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Elkin, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki gösterdi
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AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Elkin, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki gösterdi

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Elkin, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Elkin, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs'te uyguladığı baskıcı politikaların ve Filistin halkının ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerinin, Mescid-i Aksa'da ibadet eden cemaate yönelik gerçekleştirilen saldırılarla yeni ve son derece vahim bir boyut kazandığına dikkati çekti.

İsrail'in Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlediği vurgulayan Elkin, dünyanın bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça bu zulmün devam edeceğinin altını çizdi.

Elkin, şunları kaydetti:

"İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa ve üç semavi dinin müşterek mübarek mekanı niteliğindeki Harem-i Şerif'te aşırı güç kullanılması sonucunda, çok sayıda Filistinli sivil yaralanmıştır. Bunun yanı sıra Kudüs'ün Şeyh Cerrah mahallesindeki Filistinliler'in nesillerdir yaşadıkları evlerine el koyularak, zorla tahliye edilmelerine yönelik operasyonlar da gayri hukuki ve gayri insanidir. Bu zulüm ve adaletsizliğinin sona erdirilmesi için somut tedbirler derhal alınmalıdır. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını ve masum sivillere karşı uyguladığı zulüm politikasını şiddetle kınıyor, yaralanan Filistinli sivil kardeşlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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