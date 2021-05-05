AK Parti Beyşehir İlçe Başkan Yardımcısı Karakaya Kovid-19'a yenik düştü
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AK Parti Beyşehir İlçe Başkan Yardımcısı Karakaya Kovid-19'a yenik düştü

AK Parti Beyşehir İlçe Başkan Yardımcısı Karakaya Kovid-19'a yenik düştü
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Beyşehir İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkan Yardımcısı Yusuf Karakaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Karakaya, yaşam mücadelesini kaybetti.

İlçenin sevilen esnaflarından olan Karakaya'nın ölümü kentte üzüntüye yol açtı.

AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Recep Elkin, yayınladığı taziye mesajında, Karakaya'nın ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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