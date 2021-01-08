AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanlığından hastane ziyareti
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AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanlığından hastane ziyareti

08.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:54
AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanlığından hastane ziyareti

AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesini ziyaret etti.

AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, Beypazarı Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Yılmaz, Başhekim Dr. Yavuz Yavaş'ı ziyaret ederek, Kovid-19 salgınında verdikleri mücadele dolayısıyla teşekkür ederek, AK Parti ailesi olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Yılmaz ve beraberindekiler, servisleri de gezerek personele iyi çalışmalar diledi, bitki çayı ve ikramlıklar bulunan sepetlerden hediye etti.

Yavaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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