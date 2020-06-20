AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Yılmaz'dan Kore gazisine Babalar Günü ziyareti AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, ilçede yaşayan ve tek Kore Gazisi olan Hulusi Gönenç'i Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti.

AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, ilçede yaşayan ve tek Kore Gazisi olan Hulusi Gönenç'i Babalar Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Gönenç'in Babalar Günü'nü kutlayan Yılmaz, bir isteği olup olmadığını sordu ve sağlıklı uzun ömürler diledi.

Gönenç de Yılmaz'a ziyareti ve ölen eşiyle fotoğrafını çerçeveletip getirmesinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA