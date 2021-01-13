AK Parti Beypazarı İlçe Kadın Kollarına yeniden Sabriye Yılmaz görevlendirdi
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AK Parti Beypazarı İlçe Kadın Kollarına yeniden Sabriye Yılmaz görevlendirdi

13.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:16
AK Parti Beypazarı İlçe Kadın Kollarına yeniden Sabriye Yılmaz görevlendirdi

AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Sabriye Yılmaz görevlendirildi.

AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Sabriye Yılmaz görevlendirildi.

Sabriye Yılmaz, 2015 yılından bu yana AK Parti Beypazarı İlçe Kadın Kolları başkanlığını yürüttüğünü anımsattı.

Yılmaz, "Partimin ve parti büyüklerimin, bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonrada bana olan güvenlerini boşa çıkarmayacağım. Bun dan sonra sürelerde de hedefimizden şaşmadan 2023 seçimlerine dur durak bilmeden çalışacağız. Biz bu yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil, milletimize hizmet aşkı ile yola çıktık. Öyle de olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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