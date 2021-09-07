AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı ev ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı ev ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı ev ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, esnaf ve ev ziyaretlerini aksatmadan sürdürdüklerini bildirdi.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, esnaf ve ev ziyaretlerini aksatmadan sürdürdüklerini bildirdi.

Gökgöz, ilçe başkanlığında düzenlenen istişare toplantısı sonrasında, gerek kendisi gerek Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanlıklarının ziyaretlerini aksatmadan sürdürmesi konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Kendisinin esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunduğunu belirten Gökgöz, bu ziyaretleri zaman zaman Belediye Meclisi üyeleriyle yaptığını, ziyaretlerde çok olumlu gelişmelerin yaşandığını dile getirdi.

Gökgöz, parti olarak ilçe genelinde ziyaretlere ağırlık verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız toplantılarımızda, ziyaretlerle ilgili yönetim kurulunu bilgilendiriyoruz. Ziyaretlerde vatandaşımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyoruz. Vatandaşımız, Cumhurbaşkanımıza dualarını eksik etmiyor. Hedefimiz belli, 2023'te yapılacak seçimlere, daha iyi, daha azimli bir şekilde hazırlanmak."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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