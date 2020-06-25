AK Parti Beypazarı Gençlik Kolları Başkanı Köse'nin ziyaretleri
AK Parti Beypazarı Gençlik Kolları İlçe başkanlığına atanan İsmet Köse, İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.
25.06.2020 20:49 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:11
AK Parti Beypazarı Gençlik Kolları İlçe başkanlığına atanan İsmet Köse, İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.
Ziyaretlerde konuşan Köse kendisine verilen bu görevi yönetimiyle beraber layıkıyla yapacaklarını söyledi.
Gençliği AK Parti gençlik kolları saflarında toplayacaklarını ifade eden Köse, mahalle temsilcilerinden başlayarak, gençlikle buluşma toplantıları düzenleyerek, gençliği kaynaştıracaklarını kaydetti.
İlçe Başkanı Gökgöz ve Belediye Başkanı Kaplan da Köse'ye çalışmalarında destek olacaklarını belirttiler.
Kaynak: AA