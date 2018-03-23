Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?) diyen her kişi ve kesim aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Beyoğlu 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, salonu dolduran partilileri "evinde" görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kuruluşundan bugüne AK Parti Beyoğlu Teşkilatı'nda görev yapmış partililere şükranlarını sunan ve bugün hayatta olmayanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, kongrenin Beyoğlu, İstanbul, ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarından seçimler için yoğun şekilde çalışmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyoğlu 16 Nisan halk oylamasında yüzde 50'lik 'Evet' oranıyla İstanbul ortalamasının eh, eş seviyede kaldıysa da ben buradan tabii çok daha iyi bir netice bekliyordum. Evimiz. Evimizden tabii ki daha fazla oyun gelmesi gerekirdi, bu gelmedi. Ama şimdi diyorum ki hedef inşallah Mart 2019. 2019'da Beyoğlu sandıkları patlatmaya hazır mı? Şimdiden kolları sıvamak gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası birilerinin ısrarla sembolleştirmeye çalıştığı bir yer olmasına rağmen tercihini daima AK Parti'den yana kullanarak adeta herkese ders veren bir ilçemizdir. Beyoğlu bu. Beyoğlu'nda AK Parti bayrağını daha yükseğe çıkaracağınız hususunda sizlere güveniyorum. Çünkü hatırlayın biz burada geçmişi itibarıyla bir şeyler yaşadık. Neydi bu? 89 Beyoğlu Belediye seçimleri. Bizim geçmişimizde hakikaten aslında çıkışımızın başladığı bir yerdi. 89'da oyunlar oynandı ama 94'te bu oyunlar kökünden bozulmuş oldu."

"Milletimizle birlikte bu oyunu gördük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son dönemde tarihi günler yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız her tecrübe, elde ettiğimiz her başarı, indirdiğimiz her maske, girdiğimiz her in unutmayın karşımızdaki tehlikenin ne kadar büyük olduğunu bize bir kez daha teyit ediyor. 'Türkiye'nin sınır ötesinde ne işi var?' diyen her kişi ve kesim, aslında birliğimizden, bütünlüğümüzden, geleceğimize güvenle bakmamızdan bunlar rahatsızlıklarını dışarıya vuruyorlar. Bu tür ifadeler her adımda ülkemizi engellemek, bunu başaramazsa karalamak, ondan da netice alamazsa kafaları karıştırmak için atmadık takla bırakmayanların argümanlarıdır. Biz bunları nereden tanırız? Taksim'de Gezi olaylarından tanırız. Biz bunları 17-25 Aralık emniyet, yargı darbe girişiminden tanırız, biz bunları çukur eylemlerinden tanırız. Biz bunları 15 Temmuz'dan tanırız. Velhasıl biz bunları gözlerinden tanırız, ciğerlerinden tanırız. Türkiye'de 15 yıldır ne yaptıysak bunlara rağmen yaptık. Eğer biz bu vesayete, bu ihanet çetelerine teslim etmiş olsaydık, tek bir adım dahi atamazdık. İşte o zaman Türkiye çevremizde bolca örneği olan o felaket görüntüleriyle gündeme gelen bir ülke durumuna düşerdi. Milletimizle birlikte bu oyunu gördük ve karşımızdaki şer ittifakıyla göğüs göğüse mücadele ede ede hamdolsun bugünlere geldik."

Erdoğan, bundan sonra işlerinin daha kolay olduğunu, toplumun hemen her kesimiyle hedeflerine kilitlenmiş bir Türkiye, bir Beyoğlu olduğunu dile getirdi.

Allah'ın yardımı ve milletin kararlılığıyla hiçbir konuda ve alanda geriye gidişin söz konusu olmadığını vurgulayan Erdoğan, şair Mehmet Akif Ersoy'un, "Korkma" şiirinden dizeler okuyarak, "Sinemiz bir çarptığı sürece bu cephenin yıkılmayacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)