AK Parti Beykoz Belediye Başkanı Adayı Aydın: "Cumhur İttifakı, Birlik ve Beraberliğe Hizmet İçin...

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Çavuşbaşı'nda bulunan seçim irtibat bürolarını ziyaret etti. Aydın, "Birlik ve beraberliğe hizmet için 'Cumhur İttifakı' kuruldu, biz de herkesten oy bekliyoruz" dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Adayı Murat Aydın, bu bağlamdaki temasları kapsamında partisinin Çavuşbaşı'nda bulunan seçim irtibat bürolarını ziyaret etti, burada önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşan yerel seçimlerin beka meselesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Aydın, "Ülkemizde beka sorunu yoksa ancak o zaman hayallerimizi gerçekleştirmekle ilgili adımlar atabiliriz" dedi.

Başkan Aydın'dan birlik ve beraberlik vurgusu

31 Mart'ta yapılacak seçimin taşıdığı anlam bakımından diğerlerinden farklı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Murat Aydın, "Venezuela'da seçim yapılıyor, mevcut devlet başkanı seçimi yeniden kazanıyor fakat parlamento oylarında bir başka parti daha fazla oy alıyor. Bunun üzerine Amerika Venezuela halkının seçtiği devlet başkanını tanımadığını, muhalefetin liderini devlet başkanı olarak ilan ettiğini söylüyor. Venezuela'daki bu ortamdan faydalanan o ülkenin düşmanları halkı sokağa davet ediyor. 2013'te yaşanan Gezi olaylarında kullanılan bir karikatürün aynısı bu dönemde Venezuela'da karşımıza çıkıyor. İki karikatür arasındaki tek fark, burada Türkçe orada İspanyolca olarak kullanılmasıdır. Ülkemizde buna fırsat vermemek gerekiyor. Bu yüzden önümüzdeki seçimin bu yönden de önemli bir tarafı var. Beka meselesi dememizin sebebi budur. Ülkemizde beka sorunu yoksa ancak o zaman hayallerimizi gerçekleştirmekle ilgili adımlar atabiliriz. Bu, ay yıldızlı bayrağımızın, gök kubbenin altında dalgalanmasıyla mümkündür. Bunun yolu birlik ve beraberlik içerisinde olmaktan geçer. İşte o birlik ve beraberliğe hizmet etmek için AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi 'Cumhur İttifakı'nı kurdu. Biz de o ittifakın adayıyız. O birliğe, CHP'li, İYİ Partili, HDP'li ve diğer partili kardeşlerimizin, hepsinin desteğini bekliyoruz. Hepsinin başkanı olacağım, herkesten oy almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çavuşbaşı Spor Kulübünü de ziyaret etti. Ziyaretinde futbolcu gençlerle bir araya gelen Başkan Aydın gençlerin taleplerini dinledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA