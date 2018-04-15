Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin, geldiği nokta itibarıyla Türkiye'de istikrarın, demokrasinin, toplumsal barış ve huzurun dinamosu olduğunu belirterek, "Bunun için hepimizin çok dikkatli olması, uyanık olması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte tüm teşkilat mensuplarımızın azami teyakkuz halinde bulunmaları önem arz ediyor." dedi.

Erdoğan, Şahin Göktürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti büyüdükçe ülkenin de büyüdüğünü, AK Parti güçlendikçe Türkiye'nin de güçlendiğini söyledi.

Türkiye'nin bu kutlu yolculuğunu engelleme çalışmalarını, onların namlularını partiye çevirmelerinin sebebinin de bu olduğunu ifade eden Erdoğan, bu sırada sloganlar atan partililerden Beykoz'u amatör kümeden yukarı çıkarmalarını istedi.

Cumhuriyet mitinglerinden parti kapatma davasına, gezi olaylarından 17-25 Aralık'a, çukur eylemlerinden 15 Temmuz'a kadar hedefe demokrasiyle beraber AK Parti'nin de yerleştirilmesinin yegane nedeninin bu olduğunu anlatan Erdoğan, "Bugün AK Parti, milletimizle beraber milyonlarca kardeşimizin umudu, sığınağı ve göz bebeği olmuştur. Eğer yüz milyonlar AK Parti ile yürüyorsa, bunun tek sebebi var. Seviyorlar. Bu hareketi seviyorlar." dedi.

"AK Parti barış ve huzurun dinamosu olmuştur"

AK Parti'nin kaderiyle ülkenin kaderinin tıpkı bir halat gibi örülmüş, etle tırnak gibi birbirine geçtiğini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"AK Parti geldiği nokta itibarıyla Türkiye'de istikrarın, demokrasinin, toplumsal barış ve huzurun dinamosu olmuştur. Bunun için hepimizin çok dikkatli olması, uyanık olması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte tüm teşkilat mensuplarımızın azami teyakkuz halinde bulunmaları önem arz ediyor. Zira her seçimde olduğu gibi 2019 öncesinde de partimizin birlik ve beraberliğini örselemeye, gücünü azaltmaya, konsantrasyonunu bozmaya yönelik teşebbüslerin olması kaçınılmazdır. Özellikle kendi hastalıklarını, kendi kısır tartışmalarını bize sirayet ettirmek isteyenler muhakkak çıkacaktır."

Denetimsiz ve alabildiğine serbest bir alan olan sosyal medyanın son yıllarda bu tür operasyonların ana mecra haline geldiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişimlerinde FETÖ bu alanı pervasızca, hoyratça, namertçe kullanmaktan çekinmemiştir. Haftalar, aylar boyunca şişirilmiş hesaplar, sahte karakterler üzerinden itibar suikastları düzenlemiş, yalan ve iftira üstümüze boca edilmiştir. Milli ve yerli tavır sergileyen kim varsa, FETÖ'nün tetikçilerinin hedefi olmuştur. Ana muhalefet partisi ve başındaki zat da meclis kürsülerini FETÖ'ye kiralayarak bu kalleş saldırılara kol kanat germiştir. Hiç utanmadan, arlanmadan zerrece yüzleri kızarmadan haftalarca FETÖ'nün linç kampanyasına destek oldular. Ana muhalefet ortalığa boca edilen iftira ve montajlardan nemalanmaya çalışırken, biz bu ahlaksızlığa prim vermedik. FETÖ'nün sosyal medya terörizmine asla boyun eğmedik. Hayata geçirdiğimiz hukuki ve idari tedbirlerle FETÖ'nün linç ve karalama furyasının önünü kesmeyi başardık. Elbette bu süreçte hem içeriden hem de dışarıdan çok ciddi eleştiriler de aldık."

"Onca kalleş saldırının hedefi demokrasidir"

Birilerinin AK Parti'yi, demokrasiyi bilmemekle, özgürlüklere riayet etmemekle suçladığını, başka birilerinin de mağdurların feryatlarına kulak asmadan, yapılan linç girişimlerini haklı göstermenin, sosyal medya şirketlerini aklamanın peşine düştüğünü anlatan Erdoğan, hatta o dönem Anayasa Mahkemesi'nin vicdanları yaralayan bazı kararlara imza attığını söyledi.

Meselenin ne demokrasi ne özgürlükler ne de hak ve hukukla alakası olduğunu dile getiren Erdoğan, onca kalleş saldırının yegane hedefinin demokrasi, özgürlükler, bizi biz yapan köklü değerler olduğunu ifade etti.

Geriye bakıldığında o zamanki tavırlarının ne kadar doğru, ne kadar yerinde olduğunun çok daha iyi anlaşıldığını aktaran Erdoğan, "Özellikle son günlerde bir küresel, sosyal medya şirketinin usulsüzlükleri üzerinden yapılan tartışmalar, bizim haklılığımızı ortaya çıkarıyor. Bizim o günlerde demokrasimizi sosyal medya teröründen korumak için aldığımız tedbirler, bugün Amerika'da Avrupa'da çok daha ileri seviyelerde gündeme geliyor. O zaman bizi antidemokratik olmakla suçlayanlar, bugün sosyal medya şirketlerinin sorumsuzluğu, hak ve hukuk tanımazlığı karşısında feveran ediyorlar." diye konuştu.

"Verilecek cevabımız hakikatlere sarılmaktır"

Yalanların panzehirinin hakikatler olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şahsımız, partimiz ve ülkemizle ilgili yürütülen tüm operasyonlara verilecek cevabımız sadece hakikatlere sarılmak, hakikatleri anlatmaktır. Atalarımız ne diyor? Sen doğru ol, kem belasını bulur. Bugün ve yarın, 2019 seçimleri öncesinde de takip edilecek yol budur. İftira simsarlarına prim vermeden, ahlakımızdan, edebimizden, bizi biz yapan kadim hasretlerimizden bir milim dahi sapmadan, daha çok çalışarak mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Mücadelemizi kırarak, dökerek değil, vatandaşımızın halini, hatırını sorarak, acısını, sevincini paylaşarak, derde düştüğünde imdadına koşarak yürüteceğiz. Şu gerçeği aklımızdan bir an olsun çıkarmayacağız; Biz bu günlere, medya operasyonlarıyla değil, manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. Biz bugünlere vesayet odaklarının desteğiyle değil, milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürerek geldik." dedi.

Erdoğan, AK Parti olarak kardeşliği büyüterek, dayanışmayı, paylaşmayı yücelterek bugünlere kavuştuklarını anlatarak, bundan sonra da yine bir olacaklarını, beraber olacaklarını, kardeş olacaklarını ve hep birlikte Türkiye olacaklarını ifade etti.

(Sürecek)