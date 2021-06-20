AK Parti Beşiri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
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AK Parti Beşiri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Beşiri İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Beşiri ilçesinde AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Beşiri ilçesinde AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Beşiri Öğretmenler Evi toplantı salonunda gerçekleşen programa katılan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana her seçimde açık ara farkla birinci parti olduğunu söyledi.

Millete hizmetkar olduklarını dile getiren Özdemir, AK Parti'nin 19 yılda yaptığı icraatların Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanlardan fazla olduğunu belirtti.

Özdemir, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk siyasetinin en güçlü ve prestijli markası olduğunu aktardı.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür ise AK Parti'nin bütün renkleri ve sesleriyle bir Türkiye partisi olduğunu dile getirdi.

Gür, şöyle konuştu:

"AK Parti, dili, mezhebi, etnik kimliği ne olursa olsun 81 milyonun tamamını benzer hayaller ve ortak hedefler doğrultusunda buluşturan bir milli merkezin adıdır. İşte siyasetteki bu milli merkez, 19 yıllık iktidarı döneminde icraat odaklı politikalarıyla hep öne çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye çağ atlamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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