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Bekir Pakdemirli, AK Parti, Türkiye, Bergama, Ekonomi

AK Parti Bergama İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bilgi ve iletişim çağındayız. Alo 174'ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyorlar.

08.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:40
AK Parti Bergama İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bilgi ve iletişim çağındayız. Alo 174'ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyorlar. Biz de Alo 174'ün yanında bir servis daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 05011740174'e herhangi bir gıda ile ilgili konuda şikayetinizi bildirebilirsiniz." dedi.

Bergama Belediyesi'ni ziyaret eden Pakdemirli, AK Parti Bergama İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrenin Divan Başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır yaptı. Kongrede İdlib şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de Türkiye'nin 55 şehit verdiğini, rejimin ise 3 binin üzerinde unsurunun etkisiz hale getirildiğini, şehitlerin kanlarının yerde bırakılmadığını ifade etti.

Pakdemirli, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, salonda bulunan 4 çocuk annesi Aliye Karlı'yı çocuklarıyla sahneye davet ederek çiçek verdi.

"Şikayetler WhatsApp üzerinden bildirilebilecek"

Bakan Pakdemirli, gıda güvenliğini çok önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Alo 174 Gıda Hattı'mız var. Tüm vatandaşlarımız bir telefonla arayıp şikayette bulunabiliyorlar. Biz şikayet ettikleri gıdalardan numuneler alıp sonuçlandırıp 2 gün içinde onlara geri dönüş yapıyorduk. Bilgi ve iletişim çağındayız. Alo 174'ü bazen arkadaşlar aramaktan imtina edebiliyorlar. Biz de Alo 174'ün yanında bir sevris daha açalım dedik, bunun da adı WhatsApp servisi. 05011740174'e herhangi bir gıda ile ilgili konuda şikayetinizi bildirebilirsiniz. Bu gerek marketlerde olsun, herhangi bir vatandaşımızın ne şikayeti varsa bu numara üzerinden iletebilir. Biz gerekli incelemeleri yapıp cevap veriyor olacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Türkiye'nin hep planları bozan bir ülke olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın geçen Birleşmiş Milletler toplantısında söylediği gibi 'bu İsrail'in sınırı neresi?' Bugün bu devletin sınırları nereye geldi? Bunu bilip biz buna göre hamle edeceğiz. Bu hamleler birilerini rahatsız edince ses birilerinden önce CHP'den geliyor." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilişkin söylediği sözlere tepki gösteren Dağ, "Ne zaman bir ve beraber aynı noktaya gittiğimiz zaman birileri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve edepsiz grup başkanvekiline talimatı veriyor. Onlar de gereğini yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve grup başkanvekilini oraya getiren irade millet mi değil. Kemal Kılıçdaroğlu nasıl geldi oraya, kasetle." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Bergama İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ

Kaynak: AA

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AK Parti Bergama İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ

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