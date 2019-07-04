AK Parti Bergama İlçe Başkanı Yakar görevinden istifa etti

AKParti Bergama İlçe Başkanı Güven Yakar, ilçe başkanlığı görevinden istifa etti.

Yakar, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamasında ilçe başkanlığının çok yoğun bir mesai istediğini kaydeden Yakar, "İşlerimin yoğunluğu nedeniyle bugün Bergama AK Parti İlçe Başkanlığından istifa ettim. Taze kan, yeni, genç arkadaşların önünü açmanın da partimize faydası olacağına inanıyorum. Bergama Belediyesi AK Parti belediyeciliği ile tanışmıştır. Ben kendi adıma misyonumu tamamladığıma inanıyorum. Bundan sonra Bergama Belediye Başkanımız Hakan Koştu ve ekibine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA