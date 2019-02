Ak Parti, Belediyecilik Anlayışıyla Öne Çıkacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sosyal belediyecilik, ulaşım altyapısının çözülmesi önemli ama olmazlarsa olmazlardan birisinin şehrin kendisine ait kimliğinin, karakterinin yüceltiliyor, büyütülüyor olması. Sadece korumadan da bahsetmiyoruz. AK Parti, şehre ve yaşayanlarına değer katan bir belediyecilik anlayışı ile bu dönem öne çıkıyor olacak." dedi.

Oktay, AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaretinde, Antalya'da coşkulu bir kalabalığı görmenin ve Antalyalıların sıcaklığını yüreğinde hissetmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yıllardır siyasetin içerisinde olduğunu, sadece Antalya'da değil, bütün Türkiye'de Cumhurbaşkanının her türlü yükünü alan ve sınırlar ötesinde de kendisine omuz veren siyasi bir büyük olduğunu ifade eden Oktay, Çavuşoğlu'nu her zaman ve her şartta yanlarında bulduklarını dile getirdi.

Kendilerinin de her fırsatta ve şartta Çavuşoğlu'nun yanında olacaklarını vurgulayan Oktay, Çavuşoğlu'nun sadece Antalya'nın değil, Türkiye'nin şansı olduğunu belirtti.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın yüzde 43 ifadesini kullandığına değinen Oktay, "Bu bize bir şey ifade etmiyor.' diye düşünüyorum. Biz bugün burada 31 Mart akşamını göğüsler miyiz, göğüslemez miyizi konuşmuyoruz. Biz, 31 Mart akşamı bu ipi göğüsleyeceğiz. Orada zerre kadar şüphemiz yok. Konuştuğumuz şey bu ipi Türkiye'nin 81 il ölçeğinde düşündüğümüzde en önlerde göğüslüyor olmak. Antalya her zaman zoru başarmıştır. En önlerde göğüslüyor olmayı da başaracaktır, buna inanıyorum." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in, kente altyapı ve üstyapı anlamında değerli hizmetler verdiğine dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Antalyalı bunu yakından biliyor. Sosyal belediyecilik, ulaşım altyapısının çözülmesi önemli ama olmazlarsa olmazlardan birisi şehrin kendisine ait kimliğinin karakterinin yüceltiliyor, büyütülüyor olması. Sadece korumadan da bahsetmiyoruz. Şehre ve yaşayanlarına değer katan bir belediyecilik anlayışıyla bu dönem öne çıkıyor olacak Menderes Türel'i de bu özellikleriyle biz AK Parti teşkilatı bünyesinde, onun da ötesinde gönül belediyeciliği anlamında önde gördük."

"İnşallah sonuna kadar da bu ipi önlerde göğüsleyeceğiz"

Cumhur İttifakı adaylarıyla Antalya'da ve ilçelerinde, 31 Mart akşamına kadar inançla bu yarışta var olacaklarını anlatan Oktay, "İnşallah sonuna kadar da bu ipi önlerde göğüsleyeceğiz. Bu sözü de Cumhurbaşkanımız adına almak isterim. Bu sadece bir temenni değil. Ben buradan dönüşte bu sözü de Cumhurbaşkanına iletmiş olayım." ifadesini kullandı.

Antalya'da bir afet yaşadıklarını hatırlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İklim değişikliği olayını tüm Türkiye'de yaşıyoruz, dünyada yaşandığı gibi. Önceden hiç bilmediğimiz birçok şeyi yaşamaya başladık, Türkiye'de iklim hareketleriyle ilgili. Antalya'da önceden hortumu bilmezdik ama şu an Türkiye'nin farklı illerinde görmeye başladık. Bununla ilgili gerekli tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz. İki aşamalı alıyoruz. Önceden bunu tahmin edebilirsek önlemleri alabiliriz. Bununla ilgili çok hızlı çalışıyoruz. İkincisi de olmuş olan afetlerle ilgili zararın en aza indirilmesine ilişkin yaptığımız çalışmalar. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Hem AFAD hem de cumhurbaşkanlığı nezdindeki fonlarımızla gerek TARSİM gerek sigortalı olmayanlarla alakalı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla zararların karşılanması çerçevesinde çalışmalarımızı yapıyoruz."

Seraları zarar gören Antalyalılara da kredi desteği verileceğini anımsatan Oktay, şunları kaydetti:

"Bu çok ciddi bir teşviktir. Maliyetinin çok çok altında tarımla seracılıkla uğraşanları teşvik edecek çözüm önerisi. Ziraat Bankası aracılığıyla 7 yıl vadeli 2 yılı da ödemesiz. Maliyetinin çok çok altında bir kredi desteğidir. Antalya'nın, Antalyalı'nın da bu fırsattan hem yaralarını sarma hem seracılık anlamındaki kapasitesini artırma anlamında sonuna kadar yararlanacağına yürekten inanıyorum. Buradaki kredi miktarına baktığımızda az bir krediden bahsetmiyoruz. Maliyetinin yüzde 75'inin kredilendirileceği teşvikten bahsediyoruz. Antalya turizm ve tarım şehri olduğu kadar sanayi şehri de. Yat turizmi değil, sadece yat yapımında da ülkenin en önde gelen illerinden birisi. Sıradan bir tekne yapımından bahsetmiyoruz. Katma değeri çok yüksek. Burada elde edilen yeteneklerin, kabiliyetin, kapasitenin havacılık alanında da VIP uçaklarının tasarımında ciddi şekilde değerlendirilebileceği bir kapasite bu. Antalya bir ihracat şehri. Sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla güzel insanıyla Türkiye'nin kalkınma hamlesine çok ciddi destek veriyor."

(Sürecek)

Kaynak: AA