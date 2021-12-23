AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, "Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek, pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Kızılcahamam Eliz Otel'de düzenlenen "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Yanan ormanları ihya edecek adımları attıklarını belirten Erdoğan, denizleri temizlediklerini ve yeniden canlıların yaşayabileceği, insanların kullanabileceği hale getirdiklerini söyledi.

Depreme karşı hazırlık çalışmaları kapsamında kentsel dönüşüm faaliyetlerine hız verdiklerini bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 9 yılda 1 milyon 700 bin konutu dönüştürerek, bu alanda önemli bir başarı kazandık. Ana muhalefetin başındaki zat, nerenin milletvekili? İzmir. İzmir'in belediyesi kimde, onlarda. İzmir'de acaba o kaçak yapılaşmanın olduğu bölgede, o gecekonduların olduğu bölgelerde belediyeniz, acaba nerede bir kentsel dönüşüm, değişim projesi uyguladı? Yok. Ama bunu burada benim konuşmam yetmiyor. Benim İzmir teşkilatımın, İzmir milletvekillerimin, mevcut belediye başkanlarımın orada kapı kapı dolaşarak ve bunları da işaret ederek, işte CHP'nin belediyecilik anlayışı budur, bakın bir kentsel dönüşüm-değişim yok ama bir deprem yaşandı burada. Bu depremde merkezi yönetim olarak geldik işte gördüğünüz bu bütün yapılaşmaları biz yaptık. Yine rezerv alanlarında, yine bunları yapmaya devam ediyoruz. AK Parti bu, ana muhalefet bu. 330 bin konutun dönüşüm inşaatları sürüyor. TOKİ inşa ettiği 1,1 milyon konutla bu konuda ülkemize çok büyük katkı sağladı. Buna rağmen soluğunu her an ensemizde hissettiğimiz deprem gerçeği bize daha hızlı hareket etmemiz, daha çok çalışmamız gerektiğini söylüyor."

"İlave 30 milyar liralık finansmanı daha devreye alacağız"

Erdoğan, Sıfır Attık Projesi'yle dünyaya örnek olacak katı atık yönetimini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Poşetlerin ücretli yapılmasının ardından Türkiye Çevre Ajansı'nı kurarak, depozito yönetimi yoluyla milli servetin heba olmasının önüne geçecek bir adım daha attık. Millet bahçelerimiz hem 2018 genel seçimleri hem de 2019 mahalli idareler seçimlerindeki en önemli projemizdi. Bugüne kadar 67 milyon metrekare büyüklüğe sahip 113 millet bahçesini hizmete açtık. Hedefimiz bu projeyi genişleterek, millet bahçelerimizin sayısını 410'a çıkartmaktır. Başkent Millet Bahçemizin sadece iki ayda 2 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesi, halkımızın da bu projeden memnuniyet duyduğunu gösteriyor. Sosyal donatı inşası şartıyla aktardığımız 25 milyon metrekare büyüklüğündeki Hazine alanı ile şehirlerimizin güzelleştirilmesi çalışmalarında belediyelerimize de destek verdik. Ayrıca Hazine taşınmazlarının satışından belediyelere 550 milyon lira kaynak aktardık."

Devlet ile vatandaş arasında ciddi gerilim kaynağı haline gelen 2B meselesini çözerek, hem ihtilafları ortadan kaldırdıklarını hem de ekonomiye 16 milyar liralık katkı sağladıklarını belirten Erdoğan, "Belediyelerimize yapılan hibe miktarlarını da yıldan yılda yükselttik. Hali hazırda hibe ve uygun şartlı finansman araçlarımızla çeşitli il ve ilçelerimizde 45 milyar lira tutara sahip 321 projenin uygulaması sürüyor. Önümüzdeki yıl yerel yönetimlerimizin çalışmalarında kullanılmak üzere ilave 30 milyar liralık finansman kaynağını daha devreye alacağız." bilgisini paylaştı.

"Barınak sorununu hep birlikte aşmamız gerekiyor"

Küçük dokunuşlarla milletin gönlünü kazanabilmenin mümkün olduğu meselelerden birinin, sokak hayvanları konusu olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maalesef medyada sık sık çocuklara saldıran başı boş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili haberler e rastlıyoruz. Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Şimdi buradan birinci derecede büyükşehirler olmak üzere tüm belediye başkanlarıma sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın, sıcak ve güvenli barınaklar kurarak, gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek, pek çok gönül kazanabiliriz, gönül kazanabilirsiniz. Böylece hem vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanların yol açacağı tehditlerden kurtulmasını sağlamış hem de bir can olan hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Osmanlı, ağaçlara meyveleri asarmış. Bu meyvelerden hayvanlar nasiplerini alsınlar diye. Aynen bunu da bulunduğumuz belde, ilçe, illerde yapmamız mümkün. Bu adımları da atalım. Hem bu dediğim barınaklar hem bu dediğim ağaçlarda onların nasiplerini hazırlamak...

Görüldüğü gibi artık kırsalındaki sorumluluk alanlarıyla birlikte nüfusumuzun yüzde 95'inin barındığı şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmalıyız. Ama bu işi bir kenara bırakmak yanlış olur. Bunu bizim aşmamız lazım. Birinci derecede siz belediye başkanlarımızdan bunu bekliyorum. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerekiyor, bu anlayışta belediyelerimizin faaliyetlerini de eldeki imkanları seferber ederek destekliyoruz."

(Sürecek)

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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