- AK Parti Belediye Başkanı Adayı Yarka'ya Şırnak'ta Coşkulu Karşılama

ŞIRNAK - AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Adayı Mehmet Yarka, Şırnak'ta coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde Şırnak Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mehmet Yarka, Ankara'dan uçakla Şırnak'a geldi. Şırnak Havalimanı'nda coşkuyla karşılan Yarka, karayoluyla konvoy halinde Şırnak'a geçti.

AK Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka'nın, AK Parti Şırnak İl Başkanlığı binasının önünde vatandaşlarla bir araya geldiği mitingde AK Parti Şırnak Milletvekilleri Rizgin Birlik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve yönetimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalığa hitap eden AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, "Geçmişte yaşadığımız acılara inat, burada AK Parti çatısı altında dostluğu, huzuru, hoşgörüyü, yeni baştan var edeceğiz. Ak partide siyaset yapmak insanlığı muhatap almaktır. Bu çerçevede din, dil mezhep ayrımı yapmaksızın bütün vatandaşlarımıza eşit mesafede yaklaşacağız. Ak Parti kadroları sizlerin hizmetinizde olmaya devam edecek. Şırnak Hz. Nuh'un şehridir. Şırnak hoşgörünün başkentidir. Bizler bu güzel topraklarda bin yıllardır kardeşçe yaşamayı başardık. Bu gün burada bir yemin edeceğiz. Dostluğa, huzura, birliğe, beraberliğe, omuz omuza kenetlenip bu toplumu bölmeye çalışanlara sandıkta ders vermeye var mısınız. Ak Parti Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka memleketimize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Şırnak Belediye Başkanı Adayı Mehmet Yarka da halka hitap ederek, "Ak partinin 2002 de iktidara gelmesi ve bölgede belediyelerin başka partilerden seçilmesinden dolayı hizmet gelmemiştir. Biz burada hiç kimseyi hakir görmüyoruz. Hiç kimseyi kötülemiyoruz" dedi.

Yarka, "Biz diyoruz gelin hep beraber memleketimize sahip çıkalım. Birbirimizle hiç kimsenin problemi olmasın. Mesele memleket olduğu zaman bu günkü gibi her kez bir araya gelsin. Bende karşınıza aday olarak çıktım. 24 Haziran da Şırnak'tan bir milletvekili çıkarttık. Ankara'da başımız dik, ilçelerimizle birlikte kendimizle gurur duyuyoruz. Adaylık sürecinde her kesimin yoğun bir talebi vardı aday olmam konusunda. Ciddi sağlık sorunlarımın olmasına rağmen memleket için kabul ettim. Cumhurbaşkanımız aradı ve Şırnak'ın sana ihtiyacı var dedi. Şu an Şırnak'ta en büyük destekleri olan bir aday olarak karşınızdayım. Bütün hizmetleri hep beraber sizlerin hizmetine sunacağız. Bu birlik ve beraberliği Allah bizden eksik etmesin. Birlik ve beraberliğimiz olduğu zaman yapmayacağımız hiçbir şey yok. Hep beraber Şırnak'ı şaha kaldıralım. Şırnak için çok güzel projelerimiz olacak. Bu şehri inşa ederken sadece ben değil hepimiz beraber karar vereceğiz. Yapacağımız her yatırım sizler için olacaktır. Seçim çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Bundan sonra da kırılan kalpleri beraber onarmak için el ele vereceğiz. Bu gün bu coşkuyu gördükten sonra bence Şırnak kararını verdi. Ama gene gece gündüz çalışacağız. Hep beraber kapı kapı dolaşacağız" dedi.

MY