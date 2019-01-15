AK Parti Belediye Başkan Adayları Gazetecilerle Buluştu

AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Burhan Sakallı, Odunpazarı merkez İlçe Belediye Başkan Adayı Volkan Doğan, Tepebaşı merkez İlçe Belediye Başkan Adayı Hasan Tuç, gazetecilerle bir araya geldi.

Çalışkan, bir restoranda düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, yerel seçimlere yaklaşık 80 gün kaldığını belirterek, adayların Eskişehir'in vizyoner yapıyla, projelerle kente geleceğe taşımak adına çalışacağını kaydetti.

Projelerin yarıştığı centilmence bir seçim yarışı olmasını istediklerini anlatan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Sahada çok ciddi karşılığımız var. Adaylarımız açıklanmasıyla rahatlayan, sahaya inen, çalışmaya başlayan, tüm enerjisini seçime endeksleyen bir yapıda görünüyoruz. Projelerimizle hedefe yürüyen bir çizgideyiz. Bunun dışında bir çabamız yok. Her günümüzü programlayıp devam edeceğiz. Gönül belediyeciliği yapıp, kendimizi tek tek anlatacağız."

Sakallı da Eskişehir'de bu zamana kadar bütün seçimlerde demokratik, nezaket çerçevesinde kampanyaların yapıldığına değinerek, 31 Mart'taki yerel seçimlerin de söz konusu havada geçeceğine inandığını vurguladı.

Demokrasinin tecelli edeceği bir seçim yaşayacaklarını ifade eden Sakallı, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde de sorunları bir öncelik sırası içinde hakkaniyetle en kısa sürede sonuçlandırılacak. Yapılması gereken çok iş var. Şehrin en önemli sorunlarından birisi kentin yüzde 70-75 oranında atıl duran ekonomik, ticari, sosyal, siyasal ve kültürel anlamda kapasitesi var. Yıllardır bu potansiyel hareket geçirilemiyor. Biz, Eskişehir'in atıl kalan yüzde 70-75'lik kapasitesini, potansiyelini yeniden harekete geçireceğiz. "

Doğan ise Odunpazarı ilçesinin kat ve imar sorununun olduğunu belirterek, "Karapınar, Huzur, Erenköy ve Gündoğdu mahallelerimizde seçimin ardından mazbatamızı aldığımız ilk gün çalışmalarımızı başlatıp, halkımızın mağduriyetini gidereceğiz. Hem TOKİ hem belediye eliyle kat artırımlarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Odunpazarı'nın önceliğini en mağdur olan bölgelerden başlayıp, kat problemini çözmektir." ifadelerini kullandı.

Tuç da kentin sorunlarını iyi bildiklerini ve mazbatayı aldıktan sonra kolları sıvayıp, sorunları çözeceklerini bildirdi.

Kente hizmet etmek istediklerinin altını çizen Tuç, "Kentimizi 2071 hedefine hazırlamamız lazım. Eskişehir'i güzel gelecek bekliyor." dedi.

Kaynak: AA