AK Parti Belediye Başkan Adayı Arı Nevşehir Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti

AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı Rasim Arı, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

AK Parti Nevşehir belediye başkan adayı Rasim Arı, berberinde AK Parti il yönetimi ile birlikte Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri Bayram Ekici ve yönetim kurulu üyelerini cemiyet binasında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Arı, vatandaşla barışık, insanları küstürmeyen bir belediye anlayışında olduklarını söyledi.

Belediyenin vatandaşın sorunlarını çözmek için var olduğunu aktaran Arı, "Belediyeye gelen her vatandaş mutlu ayrılacak. Biz bunun için kadromuzu oluşturduk. Hiç kimseyi üzmeyeceğiz." dedi.

Nevşehir'i yaşanılabilir bir kent haline getireceklerini ifade eden Arı, "İlimizin sorunlarını biliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımıza başladık. Daha yaşanılabilir, insanların daha huzurlu olduğu, turistlerin caddelerinde dolaştığı bir şehir olacağız. Spor ve kültürel etkinliklerimiz olacak. Bugün yapacak bir şey bulamayan insanlar 31 Mart'tan sonra hangi etkinliğe gitsek diye düşünecek." şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici de Arı ve beraberindekilere teşekkür etti.

Nevşehir'i bir adım ileriye taşıyacak her projeye destek vereceklerini kaydeden Ekici, "Biz Nevşehir'in menfaatleri için çalışıyoruz. Aynı noktada buluştuğumuz adaylarımıza da destek vereceğiz. Önemli olan Nevşehir. Nevşehir için güzel projeler hazırlayan başkan adayı Rasim Arı'ya da çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Ekici, ziyaretin anısına Arı'ya plaket takdim etti.

Ziyarette gazeteciler AK Parti belediye başkan adayı Arı'ya gündemle ilgili sorular yöneltti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA