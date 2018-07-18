AK Parti, Bedelli Askerlik Teklifini TBMM Başkanlığı'na Sundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalik, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde vadettiği bedelli askerlikle ilgili kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİĞİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Merakla beklenen bedelli askerliğin detayları belli oldu. Bedelli askerlikte yaş sınırı 25 olarak belirlendi. Bu durumda 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik ücretinin ise 15 bin lira olduğu açıklandı. Bedelli askerlikte, askerlik süresi ise 28 gün olarak belirlendi.