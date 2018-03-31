AK Parti Bayrampaşa 6. Olağan Kongresi - İstanbul

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Önümüzde 2019 seçimleri var. 2019, bizim için bir milat, bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte çok önemli bir döneme açılıyoruz. Artık, Türkiye'deki tüm vesayet odaklarının kaldırıldığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Kaya, Bayrampaşa Spor Kompleksi'nde yapılan AK Parti'nin Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Buradaki konuşmasında, 15 Temmuz gecesine değinen Kaya, Bayrampaşalıların 15 Temmuz gecesi milletin iradesine sahip çıktığını ve bu uğurda burada şehitler verdiğini hatırlatarak, tüm şehitlere rahmet dilediğini ve şehit ailelerine gözümüz gibi bakacaklarını söyledi.

Bayrampaşalılar'dan 2019 seçimleri için kapı kapı dolaşıp çalışmalarını isteyen Bakan Kaya, şöyle konuştu:

"Önümüzde 2019 seçimleri var. 2019, bizim için bir milat, bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte çok önemli bir döneme açılıyoruz. Artık, Türkiye'deki tüm vesayet odaklarının kaldırıldığı yeni bir döneme giriyoruz. Bunun için önümüzdeki seçim tarihi nitelikte olacaktır. İnşallah, ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla Bayrampaşa 2019'da bir destan yazacak. İnşallah biz 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Türkiye inşallah 2023'de dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla yoksula el uzatan bir hükümet olduk. 2002'de 1,2 milyar liralık sosyal yardım bütçemizi, 36 milyar liraya çıkarttık. Diyoruz ki, Türkiye'yi daha da büyütelim, güçlendirelim. Sadece Türkiye'dekilerine değil tüm dünya mazlumlarına, mağdurlarına el uzatmaya devam edelim inşallah."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ise Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada olan biten her şeyin Türkiye'nin gelişmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürümesiyle yakından ilgili olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bölgesinde yapılmaya çalışılan harita değişikliklerine karşı ilk defa yüksek sesle itiraz ettiğini dile getiren Eker, birinci dünya savaşında yapılmak istenenin şimdi PKK-PYD-YPG DEAŞ ve içeride de FETÖ terör örgütü eliyle yapılmak istendiğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu "Cumhur İttifakı"na yönelik açıklamalarına cevap vererek, "Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıklıyor ama kendi oy oranlarını söylemiyor. 2019 Seçim'in kazananı belli, Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise AK Parti belediyeciliği hakkında konuşarak, 2019'da da seçimleri kazanacaklarını söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yerel seçimlere aylar kaldığını, 2019'da partilerden ziyade Türkiye'nin bekasını oylayacaklarını, istiklal, istikbal için sandığa gideceklerini dile getirdi.