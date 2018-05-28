AK Parti Bayrağını İndirmek İsteyen Kadın Elektrik Direğine Çıktı
İstanbul Küçükçekmece'de elektrik direğine tırmanarak AK Parti bayrağını indirmeye çalışan kadının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Küçükçekmece'de elektrik direğine tırmanarak 24 Haziran seçimleri için asılan AK Parti bayrağını indirmeye çalışan kadının görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
DİREĞE ÇIKARKEN DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTI
İstanbul Küçükçekmece'de AK Parti bayrağınının evinin önünde asılı durmasını istemeyen kadın bayrağı indirmek için direğe çıkmaya çalıştı. Direğe çıkarken düşme tehlikesi atlatan kadın inadından vazgeçmeyip bayrağın iplerini keserek aşağı indi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Kendisine tepki gösteren bir vatandaşın üzerine yürüyen kadının görüntüleri sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.