AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları yönetimi interaktif olarak toplandı
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AK Parti, Bayburt, Politika

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları yönetimi interaktif olarak toplandı

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu interaktif video konferans yöntemi ile toplandı.

14.04.2020 16:29 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:29
AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları yönetimi interaktif olarak toplandı

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu interaktif video konferans yöntemi ile toplandı.

Konu ile ilgili olarak İl Kadın Kolları tarafından yapılan açıklamada, 3 Nisan 2020'de İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ertem Şipal başkanlığında Bayburt'ta bir ilke imza atılarak, interaktif video konferans yöntemi ile toplanan Yönetim Kurulu Toplantısının ikincisini gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "İl Kadın Kolları Yöneticileri olarak Korona virüsten dolayı yapılan Evde Kal çağrısına uyup evlerinden çıkmayan 65 yaş üzeri kıymetli büyüklerimizi arayarak hal ve hatırlarını soruyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğimiz görüşmelerimizde ihtiyaç ve sorunları tespit ediyoruz.

Toplantımızda, tespitlerimiz doğrultusunda teşkilat olarak yapılabilecekleri değerlendirip Bayburt Valiliği Vefa Grubu aracılığıyla çözümler üretiyoruz." - BAYBURT

Kaynak: İHA

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