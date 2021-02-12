AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Bayburt 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde Elif Çil, başkanlığa seçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı Şair Zihni Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, divan başkanlığının oluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, kongrenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

AK Parti ile Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğine değinen Ekinci, bu kazanımların her geçen gün artarak devam ettiğini söyledi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise AK Parti'nin iktidara gelmesinde kadınların çok büyük rolü olduğunu, seçim sürecinde ve sonrasında gitmedik ev, gönül almadık insan bırakmayan kadınların partinin baş mimarları olduğunu anlattı.

Tek listeyle gidilen kongrede, AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Elif Çil de yaptığı konuşmada, görevlerinin çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayarak, kadınların dertleriyle dertlenip, sevinçlerine ortak olacaklarını ifade etti.

Kongreye, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, ilçe ve belde belediye ve parti başkanları ile partililer katıldı.

Dilek ve temennilerin ardından tek liste ile yapılan seçimde Elif Çil seçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci