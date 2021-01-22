AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Yönetim Kurulu belli oldu
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AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Yönetim Kurulu belli oldu

22.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:01
AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Yönetim Kurulu belli oldu

AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanlığına yeniden atanan Ebru İnanç, yönetim kurulu listesini açıkladı.

AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanlığına yeniden atanan Ebru İnanç, yönetim kurulu listesini açıkladı.

AK Parti İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İnanç başkanlığındaki Kadın Kolları Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Arzu Taştan, Azime Kantiyan, Büşra Köksal, Demet Yılmaz, Ela Bozdemir, Emine Bükte, Esra Arkın, Esra Öner, Fadime Konakçı, Gülsüm Ulusoy, Hacer Aslan, Hacer Öktem, Hanife Sevinçhan, Hatice Ceylan, Hülya Yetkin, Merve Ökmen, Mine Karagöz, Naime Çiçek, Neriman Urtekin, Nesibe Canseven, Nevin Benli, Nigar Sönmez Orhan, Remziye Arslan, Sevgi Karataşçı, Sibel Argalı, Sultan Akçin, Sunay Kılıç, Zeliha Yetkin, Zeynep Kılıç, Sevim Şaşa, Neşe Sarıkaya, Nafiye Özdemir, Fatma Dinç, Şeyda Telingül, Eda Özdemir, Sibel Duran, Zeynep Şanlı, Remziye Kolak, Zeynep Çolak, Sonay Alper, Serap Kıvrak, Fatma Doğan, Saime Çeker, Latife Topsakal."

İnanç, hiç zaman kaybetmeden çalışmalara başlayarak yönetimi oluşturduklarını, birlikte çalışacakları dava arkadaşlarıyla parti binasında tek tek görüşüp istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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