AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
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AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı ramazanda ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü yardımlarla güldürüyor.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı, ramazan ayı dolayısıyla kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü yardımlarla güldürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Askıda Ekmek" projesiyle kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan ilçe teşkilatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ailelerin bakkal borçlarını da ödeyerek vatandaşlardan takdir topluyor.

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, her daim vatandaşın hizmetinde olduklarını belirterek, "Özellikle kırsal mahallelerimizde yardıma muhtaç ailelerimizi tespit ederek teşkilat olarak yardımlarına koşuyoruz. Belirlemiş olduğumuz mahalle fırınlarımızın 'Askıda Ekmek' projesine destek veriyoruz. Bu programımız kapsamında hem vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını hem de ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu onlara hissettirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sıcak ekmek girmeyen bir tek ev kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Askıda ekmek projesinin yanı sıra mahalle bakkallarının veresiye defterlerindeki borçları da kapattıklarını aktaran Kahveci, "Pandemi nedeniyle, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlarımıza yönelik olarak yaptığımız yardım çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda mahalle bakkallarına olan borçlarını ödemekte zorlanan ailelerimize yardımcı olarak borçlarının kapanmasına vesile oluyoruz. Yine belirlemiş olduğumuz mahalle bakkallarına giderek biriken borçları ödüyor, ayrıca kendilerinden yapmış olduğumuz alışverişler ile de vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları noktasında kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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