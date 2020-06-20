AK Parti Battalgazi'de 125 kişilik ekiple start verdi
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AK Parti Battalgazi'de 125 kişilik ekiple start verdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya merkez ilçe Battalgazi'de 125 kişilik ekiple saha çalışmasına başladı.

AK Parti Battalgazi'de 125 kişilik ekiple start verdi
20.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:33

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya merkez ilçe Battalgazi'de 125 kişilik ekiple saha çalışmasına başladı.

AK Parti Battalgazi ilçe teşkilatı, saha çalışmalarına boşluk bırakmadan devam ediyor. Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci himayesinde ilçe teşkilatı, kadın kolları ve gençlik kollarıyla ve meclis üyeleri eş zamanlı üye ziyaretleri ve saha çalışmalarıyla örnek bir çalışma yürütüyor.

Korona virüste normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yüz yüze toplantılara ve saha çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Yılsonuna kadar 10 bin üye hedeflediklerini belirterek bu sayıya ulaşmak için 125 kişilik bir ekip kurduklarını ifade etti.

Kahveci, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gönül seferberliği kapsamında çalışmalarımıza başladık. AK Parti teşkilatları olarak her zaman sahada ve vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Vatandaşımızın en iyi hizmeti alması ve partimizin başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde, kaldığımız yerden çalışmaya yoğun bir şekilde devam edeceğiz "ifadelerini kaydetti.

Tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte sahada adeta seferberlik başlattıklarını dile getiren Kahveci, "ilçe teşkilatımızda nöbetçi başkanlık sistemine Battalgazi'mizin 103 mahallesinde çalmadık kapı bırakmayacağız. Ev ziyaretlerine devam ediyoruz. Mahalle Başkanlarımızla mahallelerimizde bir ara geliyoruz. 7-24 sahadayız. G ittiğimiz her yerde hemşerilerimizin görüş ve önerilerini dikkate alıyoruz. Teşkilatımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz Kurum ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra ilçemizde bulunan hasta ve yaşlıları sık sık ziyaret ediyoruz" dedi.

Basri Kahveci, "Çalışmak özveri işidir. AK Parti teşkilatı olarak bunu benimsemiş bir yapıya sahibiz, vatandaşlarımız için ulaşılabilir bir siyaset yapıyoruz. İstikrarlı bir şekilde Battalgazi'de en iyisini gerçekleştirebilmek ve vatandaşlarımıza daha verimli olabilmek adına önce Millet diyerek, Milletimize hizmet yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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