AK Parti Batman teşkilatı, Hemşireler Günü'nü kutladı

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hemşirelerin gününü kutladı.

AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hemşirelerin gününü kutladı.

Başkan Gür, Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ve Gençlik Kolları Başkanı Alper Yasin Aslan ile Hemşireler Günü dolayısıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşirelere karanfil verdi.

Gür, hemşirelerin mesleklerinden ödün vermeden sabır ve büyük bir özveriyle görev yaptıklarını söyledi.

Hemşirelerin salgın günlerinde görev yüklerinin daha da arttığını belirten Gür, özveriyle çalışan hemşirelerin takdir ve övgüye fazlasıyla layık olduklarını kaydetti.

Hemşireler de Gür'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık