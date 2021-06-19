AK Parti Batman Teşkilatı, gençlerle bir araya geldi
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AK Parti Batman Teşkilatı, gençlerle bir araya geldi

AK Parti Batman Teşkilatı, gençlerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

AK Parti Batman Teşkilatı, gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Batman Teşkilatı, gençlerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Gençlik Merkezinde düzenlenen programda genç seçmenlerle buluştu.

Geleceğin teminatı gençler için çalıştıklarını belirten Gür, "Gençlerin geleceğe dair umutları, beklentileri bizleri heyecanlandırdı. En güçlü motivasyonumuz gençlerimiz." dedi.

Programda, gençlerin sorularını yanıtlayan Gür, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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