AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, köyleri ziyaret etti

BATMAN (AA) - AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Sason ilçesine bağlı köylerde temaslarda bulundu.

Özdemir, beraberinde partililerle Çakırpınar, Sarıyayla, Derince, Kaleyolu ve Dikbayır köylerini ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.

Köy muhtarları ile görüşen ve vatandaşların evlerine konuk olan Özdemir, sorun ve talepleri dinledi.

Özdemir, köylere götürülen hizmetlerle vatandaşların yaşam standardının çağ atladığını söyledi.

"AK Parti iktidarı olarak insanımızı hak ettiği daha iyi şartlarda yaşatmak için gayret gösteriyoruz." diyen Özdemir, şöyle konuştu:

"Bütün politikalarımız insan merkezlidir. İlçelerimiz, beldelerimiz derken artık köylerimiz de bir çok imkana kavuştu. Bu bir ülkenin gelişmişlik göstergesidir. Eskiden Avrupa'ya gittiğimizde oradaki köylerin yoluna, alt yapısına gıpta ederdik. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Emanet ehil ellerde olunca ülkemizin geldiği refah ve gelişmişlik düzeyi ortadadır."

Özdemir, ilçelere, köylere ve beldelere önemli hizmetlerde bulunduklarını ve bu hizmetleri kaldığı yerden devam ettirmek için köy köy ilçe ilçe ve mahalle mahalle dolaştıklarını aktardı.

Hizmet anlayışında insan odaklı bir anlayışta olduklarını belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 2002 yılı öncesine baktığımızda kısacası ekonomik problemlerin had safhaya ulaştığı insanlarımız kendilerini ve nesillerinin geleceğinden endişe duyduğu hak ve özgürlüklerin bahsinin bile suç teşkil ettiği bir ortamda yaşıyorduk. Komşularıyla problemli, dünyadan tecrit edilmiş bir ülke konumundaydık. Ülkemizin insanı kendilerini iyi yönetecek siyasi bir kadronun gelmesini beklemekteydi. Bu kadro AK Parti'nin kurulmasıyla beraber oluştu ve iktidar oldu. Ülkemizde güven ortamını oluşturacak yatırımlar gelmeye başladı. Enflasyon çift haneli rakamlardan tek rakamlara ve buna endeksli olarak faizler düştü. Sağlıkta eğitimde çağ atladık, duble yolar yaptık. Birçok alanda akla ve hayale gelmeyen atılımlarla ülkemiz çağ atladı ve çağ atlatmaya devam etmektedir. Bundan köylerimiz de nasibini aldı."