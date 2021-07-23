AK Parti Batman Milletvekili Özdemir ve İl Başkanı Gür ilçe ve köylerde vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe ve köylerde vatandaşları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçe ve köylerde vatandaşları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramının ilk günü kent merkezinde düzenlenen bayramlaşma programının ardından ilçe ve köyleri ziyaret eden Özdemir ve Gür, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Beşiri ve Sason ilçeleri ile köyleri ziyaret eden Özdemir ve Gür, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık