AK Parti Batman Milletvekili Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Gür, sanayi sitesinde esnafla görüştü

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek, esnafla görüştü.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Küçük Sanayi Sitesini ziyaret ederek, esnafla görüştü.

Esnafın taleplerini dinleyen Özdemir ve Gür, Batman Küçük Sanayi Yapı Kooperatif Başkanı Mehmet Yaşar ile de görüştü.

Kooperatif tarafından yaklaşık 300 iş yerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Özdemir ve Gür, site yönetiminden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık