AK Parti Batman Milletvekili Özdemir'den Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Misli.com 3. Lig'deki Altındağ Spor-Batman Petrol Spor karşılaşmasını izlemek üzere Çubuk'a gelen AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, daha sonra Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirbaş, Milletvekili Özdemir'i ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Demirbaş, ziyaretin anısına Özdemir'e Çubuk Agat taşından yapılmış bir tespih hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner